Schreck für Familie Bethge: Am Sonntag geriet ein Traktor in der Scheune in Brand. Mit gemeinsamer Anstrengung konnte das Schlimmste verhindert werden.

Feuerwehr, Familie und Nachbarn verhindern Scheunenbrand in Burg bei Magdeburg

Burg - Diesen Tag wird Familie Bethge so schnell nicht vergessen: Am Sonntagnachmittag war ein Feuer auf ihrem Hof ausgebrochen (die Volksstimme berichtete). Am Tag danach ist der Schrecken bereits ausgestanden.

Als Marion Bethge den Qualm entdeckte, der aus dem Dach der Scheune drang, ging alles ganz schnell, berichtet die Familie. Die Ursache des Brandes war schnell gefunden: Der alte Traktor in der Scheune war in Brand geraten. Während Marion die Feuerwehr rief, machten sich ihr Mann Gerald gemeinsam mit Tochter und Schwiegersohn daran, das Feuer zu löschen. Derweil kümmerte sich die neunjährige Enkelin Hanna darum, die im Hof freilaufenden Tiere in Sicherheit zu bringen. Die Feuerwehr war schnell zur Stelle und auch die Nachbarn eilten sofort zu Hilfe.

„Es war ein großes Glück, dass wir alle zuhause waren“, meint Gerald Bethge. „Es war ja schönes Wetter, da fahren wir auch mal mit den Kindern zum See“. Was wohl passiert, wäre, wenn die Feuerwehr vor dem verschlossenen Hoftor gestanden hätte, das fragen sich die Bethges immer wieder. „Die von der Feuerwehr sagten, nur fünf Minuten später, dann hätten wir die Scheune nicht mehr retten können“, erinnert sich Marion Bethge.

Hilfsbereite Nachbarn unterstützten die Familie

Dass sie noch einmal mit dem Schrecken davon gekommen sind, verdanken sie neben der Feuerwehr auch der Hilfsbereitschaft ihrer Nachbarn. Gleich als das Feuer entdeckt war, begannen die Nachbarn vom angrenzenden Grundstück, die Scheune mit ihrem Gartenschlauch zu besprengen. Gleichzeitig wurde die Straße von den parkenden Autos freigemacht, um Platz für die Feuerwehr zu machen. Andere fragten an, ob sie die Tiere betreuen oder auf die Kinder aufpassen sollten und einer brachte einen Kasten Mineralwasser für die Feuerwehr vorbei. „Wir haben hier eine gute Nachbarschaft“ resümiert Gerald Bethge. „Hier beschwert sich keiner, wenn mal der Hahn kräht.“ Allerdings sind Bethges hier auch die Alteingesessenen: Seit 130 Jahren befindet sich der Hof im Familienbesitz.

Mit gemeinsamer Anstrengung konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Foto: Philipp Ling

Durch das schnelle Eingreifen aller Beteiligten konnte das Schlimmste verhindert werden. Lediglich der Verlust seines Traktors schmerzt Gerald Bethge: „Das war mein bestes Stück“. Vor genau 30 Jahren hatte er sich den Case 640 gekauft, nie war er kaputt gewesen. Er ist auch jetzt noch zuversichtlich, dass das Fahrzeug wieder repariert werden kann. Alles andere sieht der 71-Jährige gelassen: „Einiges zahlt die Versicherung, einiges müssen wir bezahlen“.

Das wichtigste sei, so Bethge „dass keine Menschen zu Schaden gekommen sind und die Tiere in Sicherheit waren“. Und seine Frau ergänzt: „Alles andere kann man ersetzen“.