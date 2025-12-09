Im Jahr 2025 musste die Feuerwehr in der Gemeinde Biederitz zu weniger Notfällen ausrücken. Damit setzt sich der Trend aus den letzten Jahren weiter fort.

Feuerwehr in Biederitz: Noteinsätze in der Gemeinde sinken weiter

Biederitz - Ob bei größeren Gefahrenlagen oder der Katze auf dem Dach - die Kameraden der Feuerwehr in der Gemeinde Biederitz sind bei jedem Notruf zur Stelle. Laut neusten Zahlen war das in den letzten drei Jahren jedoch seltener nötig. Die Einsatzzahlen sinken zum Teil deutlich.