Feuerwehr-Neubau in Burg ohne Zuschuss des Landes

Burg - Ohne eingespielte Abläufe können die Burger Feuerwehrkameraden im Ernstfall gar nicht ausrücken. Das 1934 in Betrieb genommene Gerätehaus an der Brüderstraße platzt heute aus allen Nähten. Dicht an dicht stehen die Fahrzeuge beieinander, würde die Türen gleichzeitig geöffnet, wären Blechschäden die Regel. Vorsicht ist das oberste Gebot im Alarm. Die einen ziehen sich neben den Autos um, die anderen rücken an. Nur langsam können die schweren Löschfahrzeuge die Halle verlassen, um Schwingungen zu vermeiden oder um Fußgänger nicht zu behindern. „Der Ablauf muss immer hundertprozentig stimmen. Jeder muss bei der Sache sein, sonst kann ganz schnell etwas passieren“, sagt Ortswehrleiter Jens Wiedemann. Er ist stolz auf die Burger Truppe, „die immer ihr Bestes gibt“, deren Bedingungen sich als größte Wehr im Jerichower Land allerdings unbedingt verbessern müssen.