Ortsfeuerwehr und Rettungsdienst des DRK haben in Lostau den Patiententransport mithilfe der Drehleiter geübt.

Feuerwehr und Rettungsdienst in Lostau

Übung von DRK und Ortsfeuerwehr in Lostau.

Lostau - vs - DRK-Rettungsdienst und Ortsfeuerwehr haben in Lostau gemeinsam geübt. Dabei sei es um den Patiententransport mittels Drehleiterfahrzeug, in Kombination mit dem auf den Rettungswagen befindlichen Krankentragen, gegangen, teilte der Regionalverband Magdeburg-Jerichower Land des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) anschließend mit. Es sei häufig der Fall, dass die Feuerwehr dem DRK-Rettungsdienst zu Hilfe eile. Besonders dann, wenn Patienten hinter verschlossenen Türen medizinische Hilfe benötigen und die Tür selbst nicht mehr öffnen können.