Zwei etwas andere Einsätze haben die Feuerwehr in Burg auf Trab gehalten.

Burg (vs) l Die Freiwillige Feuerwehr Burg hatte in den vergangenen Tagen mit zwei kuriosen Brandeinsätzen zu tun: in der Nacht zum Mittwoch brannte Polizeiangaben nach ein herrenloser Kinderwagen in einer Unterführung in der Bahnhofstraße. Der Wagen brannte bis auf das Gestell herunter, die Feuerwehr kümmerte sich um die Restlöscharbeiten. Der Wagen habe allerdings schon drei Tage in der Unterführung gestanden, schreibt die Polizei. Laut Zeugenaussagen wurden zwei männliche Personen am Brandort gesehen. Die Beamten suchen nun weitere Zeugen.

Bereits am Dienstagmorgen wurden die Einsatzkräfte zu einem brennenden Schornstein in der Franzosenstraße gerufen - letztendlich stand aber nur der Efeu drumherum in Flammen. Laut Angaben der Polizei sei das Grün bei Arbeiten an der Dachpappe in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte das Feuer, gegen den Beschuldigten wird wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.