Am Freitagabend kam es zu einem Brand in einer Einzelzelle der Justizvollzugsanstalt Burg. Symbolfoto: Martin Rieß

In der Justizvollzugsanstalt Burg hat ein Insasse seine Zelle verbarrikadiert und ein Feuer mit seiner Bettwäsche gelegt.

Burg (jl) l Am Freitagabend kam es zu einem Brand in einer Einzelzelle der Justizvollzugsanstalt Burg. Nach ersten Erkenntnissen baute der 34-jährige moldawische Insasse sein Fenster aus und verbarrikadierte mit diesem und weiteren Gegenständen seine Zellentür von innen. Im Anschluss zündete er Bettwäsche an. Der aufsteigende Rauch konnte aufgrund des geöffneten Fensters durch Zeugen bemerkte werden.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Der 34-jährige kam zur Beobachtung ins Krankenhaus nach Burg. Es entstand hoher Sachschaden. Die Kriminalpolizei kam zum Einsatz.