Großeinsatz für die Feuerwehr am Sonntagmorgen in Königsborn. Für den Bewohner einer Doppelhaushälfte kam jede Hilfe zu spät. Foto: Thomas Schulz

Der Brand einer Doppelhaushälfte in Königsborn (Jerichower Land) fordert am frühen Sonntagmorgen ein Todesopfer.

Königsborn l Die Aktiven der Feuerwehr wurden am frühen Sonntagmorgen gegen 5 Uhr in den Biederitzer Ortsteil Königsborn im Jerichower Land gerufen. Anwohner hatten dort ein Feuer in einer Doppelhaushälfte bemerkt. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stieg bereits dichter Rauch aus dem Gebäude. Zwei Personen holten die Einsatzkräfte aus dem Haus. Für einen Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er konnte nur noch tot geborgen werden. Eine Frau wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Anschließend retteten die Feuerwehrleute noch mehrere Schildkröten und Hunde vor dem giftigen Qualm. Wie es zu dem tödlichen Feuer kam ist aktuell noch unklar.

Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Die vom Brand betroffene Haushälfte ist unbewohnbar. Mehr als 62 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren mehrere Stunden im Einsatz.