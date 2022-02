Feuerwehrschule Heyrothsberge: Corona wütet im Lehrplan

Auch die Praxis, wie hier das Löschen eines brennenden Gefahrgutwaggons, gehört zur Ausbildung am Institut für Brand- und Katastrophenschutz in Heyrothsberge dazu.

Heyrothsberge - Etwa 300 Lehrveranstaltungen werden am Institut für Brand- und Katastrophenschutz (IBK) in Heyrothsberge im Jahr für bis zu insgesamt 4000 Teilnehmer angeboten. Durch Corona gab es an der, umgangssprachlich Feuerwehrschule genannten, Einrichtung zahlreiche Änderungen im Lehrplan, was auch Einfluss auf die Freiwilligen Feuerwehren im Jerichower Land hatte.