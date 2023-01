Filmemacher kommt ins Burger Kino

Rund um das Schulleben in der DDR dreht sich der Film „Heimatkunde“. Nach der Vorführung kann mit Filmemacher Christian Bräucker diskutiert werden.

Der Film führt zurück in die Klassenräume der DDR. Regisseut Christian Bäucker war selbst an der Schule.

Burg - Burg Filmemacher Christian Bäucker ist am kommenden Donnerstag, 19. Januar, zu Gast im Burg-Theater. Dort wird ab 18 Uhr sein Film „Heimatkunde“ gezeigt, der eine Dokumentation über den Schulunterricht in der DDR ist. Zu Wort kommen ehemalige Lehrer und Schüler der Polytechnischen Oberschule Bärenklau nahe Guben. Sie sprechen über ihre Zeit und Sozialisation an der Schule.