Schermen - vs - Nach dem Bürgerforum in Möser hat der Investor, der eine Photovoltaik-Anlage in Schermen plant, angekündigt, die beim Forum aufgenommenen Wünsche zu sortieren und in die Planung des Solarparks mit aufzunehmen. „Wir stehen erst ganz am Anfang unserer Planung, nehmen das sehr ernst und wollen die Menschen in der Zukunft permanent auf dem Laufenden halten“, erklärte Hartmut Meyer, der als Geschäftsführer der lokalen Landwirtschaftsbetriebe die Anlage rund um den Paulshof und Karolinenhof initiiert hat, in einer Pressemitteilung.

