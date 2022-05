Firmen, Vereine oder Bürger in Gommern wollen grüne Stadt bewahren

Gommern - Wird eine Fläche versiegelt, muss im Gegenzug sogenannter Ausgleich und Ersatz geleistet werden. Das ist auch im Falle des Radwegebaus zwischen Nedlitz und Pöthen der Fall. Für die Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen von Gehölzen und Bäumen waren in Absprache mit den Ortschaften vor allem Friedhöfe und Spielplätze ausgewählt worden. Ein winziger Teil konnte auch auf Höhe des Wohngebietes in Pöthen direkt am Radweg gepflanzt werden.

Angesichts des existierenden und noch geplanten ländlichen Wegebaus erkundigte sich Ramona Schmied-Hoboy (SPD/Die Grünen), ob nicht noch mehr vor Ort an den Wegen gepflanzt werden könnte.

Im Zusammenhang mit einem Bodenordnungsverfahren sei das eine so komplizierte Thematik, dass das den Rahmen der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses sprengen würde, gab Bauamtsleiterin Sylvia Tetzlaff zu bedenken. Sie bot an, bei einem Termin die Zusammenhänge zu erläutern.

Privatleute, Vereine und Firmen wollen Bäume in Gommern pflanzen

Bürgermeister Jens Hünerbein (parteilos) brachte es auf die kurze Formel, dass man der Landwirtschaft nicht mehr Flächen wegnehmen sollte als unbedingt notwendig.

Die Stadt verfüge über einen genauen Überblick ihrer Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen, beantwortete er eine weitere Frage der stellvertretenden Ausschussvorsitzenden. In vielen Fällen seien Fördermittel geflossen. Die Fördermittelgeber kämen regelmäßig zur Kontrolle.

Darüber hinaus werde die Stadtverwaltung verstärkt durch Privatleute, Vereine oder Firmen angesprochen, die in Gommern Bäume pflanzen wollen. Das Engagement werde ebenso unterstützt wie die Stadtverwaltung mit ihrem Baumpflanztag selbst aktiv sein werde. Er erinnerte an die Initiative von Friedemann Barthels, als am Kulk und am Königlichen Weg unter anderem Esskastanien von privaten Spendern gepflanzt wurden. Die Spender hatten sich zugleich bereit erklärt, die Pflege zu übernehmen.

Beseitigung der Sturmschäden und Borkenkäfer als Hindernisse

Die Stadt habe in den vergangenen Jahren das Pflanzen nicht vergessen, sei aber durch die Beseitigung der Sturmschäden, angefangen mit Paul 2017, und der Folgeschäden aufgrund der trockenen Jahre und Borkenkäfer stark gefordert gewesen.

Zu Sitzungsbeginn war Ramona Schmied-Hoboy knapp mit ihrem Antrag gescheitert, die Baumentnahme, über die im nichtöffentlichen Teil beraten werden sollte, in den öffentlichen Teil zu verlegen. Das hätte bedeutet, dass die Beratung erst auf der nächsten Sitzung des Ausschusses möglich gewesen wäre, da die Tagesordnung der öffentlichen Sitzung nicht erweitert werden darf. Mit dieser Regelung wird sichergestellt, dass sich jeder Bürger im Vorfeld einer Sitzung informieren kann, ob dort Themen behandelt werden, die ihn interessieren.

Da es sich um einen privaten Antragsteller handele, sei die interne Beratung gerechtfertigt, begründete Jens Hünerbein die Aufstellung der Tagesordnung.

Baumschutzsatzung wird später diskutiert

Von einem „höchsten öffentlichen Interesse“ sprach dagegen Ramona Schmied-Hoboy. Das knappe Abstimmungsergebnis von einer Ja-, einer Gegenstimme und einer Enthaltung konnte entstehen, weil der Bau- und Umweltausschuss mit drei Mitgliedern geradeso beschlussfähig war. Die CDU-Fraktion fehlte mit beiden Mitgliedern und hatte auch keine Vertretungen schicken können.

Das Fehlen von Matthias Fickel (CDU) hatte zur Konsequenz, dass die Beratung zum weiteren Vorgehen bei der Baumschutzsatzung auf die nächste Sitzung vertagt wurde, da er der Vortragende und Antragsteller gewesen wäre.