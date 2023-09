Für die Untersuchungen nach dem Fischsterben im Parchauer See soll die Stadt Burg beim Land um Hilfe bitten. Wie soll es nun weitergehen?

Fischsterben im Parchauer See: Burg soll Land um Hilfe bitten

Unzählige Fische sind im Parchauer See wegen Sauerstoffmangeld verendet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Parchau/Burg - Der Umweltausschuss hat sich mit dem Fischsterben im Parchauer See befasst. Dabei kamen auch klare Forderungen an Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) heraus. Was ist geplant?