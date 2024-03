Mit seiner Vitalkinetic bietet Steffen Hartwig in Gommern (Jerichower Land) ein besonderes Training. Es zielt auf Bewegungen ab und macht das Gehirn fit.

Gommern - Warum kann ich nicht gleichzeitig Daumen und kleinen Finger strecken? Das und vieles mehr erläutert Steffen Hartwig in Gommern bei einem Kurs für Vitalkinetic. Der hat viele praktische Tipps für den Alltag zu bieten.

Vitalkinetic, was ist das denn? Es steht für Bewegungsaufgaben, die mit und ohne Geräte, in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit absolviert werden können. Im besonderen Fokus steht dabei das Zusammenspiel beider Gehirnhälften, die im Kontext mit der Bewegungssteuerung gefördert werden.

Genau zu diesem Thema ist nun bereits zum sechsten Mal in der Aula der Sekundarschule „Fritz Heicke“ eine Fortbildung für Lehrer, Trainer, Übungsleiter, Sozialarbeiter, Studenten, Jugendliche und Senioren organisiert worden, bei der jedermann den Ausführungen von Steffen Hartwig, der als Dozent für Vitalkinetic einlud, lauschen konnte.

In Theorie und Praxisübungen vermittelte Hartwig, der neben seiner Arbeit als Lehrer und Trainer auch Fortbildner für unterrichtsbezogene Schulentwicklung ist, von 9 bis 15 Uhr, wie das Lernen im Alltag stattfindet und sich das Gehirn mit zunehmendem Alter – und das bereits ab dem 20. Lebensjahr – verlangsamt. „Gerade unsere rechte Gehirnhälfte wird von uns Menschen stärker vernachlässigt und immer weniger trainiert. Durch unsere Gewohnheiten im täglichen Lebens- und Arbeitsprozess werden wir im Kopf bequemer“, erläuterte Steffen Hartwig.

Die Teilnehmer erfuhren in unterschiedlichen Modulen etwas darüber, wie Lernen durch Verstehen funktioniert, dass Lernstile keine Typen sind, aber Lernblockaden durchaus hausgemacht, dass „Trinken“ schlau machen kann oder es auf die Finger ankommt, um stressresistenter und kreativer zu werden.

Aha-Effekte bei Teilnehmern

In kunterbunten und seltsam klingenden Übungen wie Hase und Jäger, Piano, Dirigent, SOS, Nasenkäfer, Matrose auf See oder Stampfbär wurde nicht nur herzlich gelacht, sondern die Teilnehmer bekamen auch Anregungen, wie sich die Übungen in ihren Tagesablauf einpassen lassen.

„Die dabei angewandten Kreuzbewegungen trainieren gleichzeitig beide Gehirnhälften, was häufig zu Aha-Effekten bei den Teilnehmern führt. Selbst bei relativ einfachen Übungen kommt Mann oder Frau ins Schwitzen“, erklärte Kursleiter Steffen Hartwig.

Außerdem beantwortete er Fragen wie „Warum kann ich nicht gleichzeitig mit dem rechten Arm eine liegende Acht und mit dem linken Arm eine Null in die Luft malen?“ oder „Warum kann ich nicht gleichzeitig Daumen und kleinen Finger strecken?“

Praktische Tipps für Alltag

„Beide Gehirnhälften stehen im ständigen Wettstreit um das Ausführen von Denkaufgaben. Durch Gewohnheit und Erziehung ist die linke Hälfte unseres Gehirns im Vorteil“, erklärte Steffen Hartwig das Phänomen.

Er selbst setzt als Lehrer auch zahlreiche Übungen im Unterricht ein. „Studien beweisen, dass Kreativität, Leistungsfähigkeit und Konzentration zunehmen, Berufstätige stressresistenter und Rentner aufnahmefähiger werden“, so Hartwig.

Aber er gab auch praktische Hilfestellungen für Beruf, Unterricht und Alltag. Dazu gehörten Tipps für einen bewegten Unterricht mit einfachen Übungen im Stehen, Sitzen oder Fingerübungen, die im Büro oder im Sessel daheim ohne viel Aufwand angewendet werden können. Den Spaß und Humor, den Steffen Hartwig dabei an den Tag legte, schwappte schnell zu den Teilnehmern über.

„Unser Gehirn wiegt etwa 1.400 Gramm und belegt damit lediglich rund drei Prozent Körperanteil, aber mit 70 Liter Blut pro Tag verschlingt es fast 20 Prozent unserer Gesamtenergie“, war von Steffen Hartwig zu erfahren. „Daher ist das Trinken eine der wichtigsten Grundsätze für jeden von uns“, so Hartwig weiter, der das Trinken von Mineralwasser während des Unterrichts für unablässig hält.

Geistige Potenziale wecken

„Die Übungen der Vitalkinetic schaffen neue Verbindungen zwischen den Gehirnzellen und ermöglichen so, dass schlummernde geistige Potenzial zu wecken“, gab Hartwig nicht nur jetzt bei der Fortbildung, sondern schon vielen Teilnehmern der Kurse mit auf den Weg.

Übrigens: Den Begriff der Vitalkinetic und deren Inhalte hat Steffen Hartwig 2021 patentieren lassen. Im Dezember 2023 hat er zudem seine theoretischen und praktischen Übungen in einem Buch herausgegeben, das regen Zuspruch bei den Teilnehmern fand.