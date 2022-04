Flüchtlinge aus Ukraine in Rottenau untergebracht

Als vor wenigen Wochen ukrainische Kriegsflüchtlinge in die Stadt Möckern kamen, wurden allein im kleinen Ortsteil Rottenau 33 Flüchtlinge in Wohnungen untergebracht. Wie ist die Stimmung in dem Ort? „Gut“ sagen Einwohner und Möckerns Stadtchef Frank von Holly.

Am Spielplatz in Rottenau ist Verbesserungsbedarf.

Rottenau - „Herrlich, endlich wieder Leben im Ort“, heißt es in einer E-Mail der in Rottenau lebenden Familie Rütten an die Volksstimme-Redaktion: „Unsere verwaiste Ringstraße ist wieder zur Spielstraße geworden. Viele Anwohner holen vergessene Bälle, Roller, Inliner oder Fahrräder aus ihren Kellern und Schuppen und schenken sie den ukrainischen Kindern. Es ist für alle eine wahre Freude, jetzt die leuchtenden Augen der Kinder und Jugendlichen zu sehen“, schreibt Yvonne Rütten. Und sie glaubt auch: „Diesen traumatisierten Kinder sorgloses Spielen zu ermöglichen, ist eine Möglichkeit, zu helfen und auch unserer eigenen Ohnmacht über diesen furchtbaren Krieg in der Ukraine zu begegnen.“