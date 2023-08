Burg - Der Landkreis soll gegenüber Landes- und Bundesregierung aufmerksam machen, dass die Flüchtlingssituation ein Problem darstellt. Das ist, in durchaus unterschiedlichen Formulierungen, der Tenor von zwei Resolutionen der Fraktionen CDU und AfD/Endert im Kreistag.

Zudem haben sich Burgs Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) und Stadtratsvorsitzender Markus Kurze (CDU) mit einem sogenannten Brandbrief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gewandt. Darin wird dargestellt, dass die Stadt in den vergangenen Monaten immer mehr an die Grenzen ihrer Aufnahmefähigkeit gelangt sei.

20.000 Flüchtlinge im Jerichower Land

Ende Juli hat der Genthiner Stadtrat beschlossen, sich dem Burger Brandbrief anzuschließen. Allerdings soll dafür eine auf die Einheitsgemeinde zugeschnittene Version formuliert werden, die Ende August vorgelegt werden soll.

Rund 2000 Flüchtlinge leben derzeit im Jerichower Land, bei knapp 90000 Einwohnern. In der Verwaltung werden sie in unterschiedliche Gruppen eingeteilt. Mit 1124 Personen sind die ukrainischen Kriegsflüchtlinge die größte Kategorie. Außerdem leben im Landkreis 250 anerkannte Flüchtlinge mit einer entsprechenden Aufenthaltserlaubnis.

Flüchtlinge aus mehr als 20 Ländern

Hinzu kommen noch 231 sogenannte subsidiär Schutzberechtigte. Das sind Ausländer, die nicht als eigentliche Flüchtlinge anerkannt sind, denen bei der Rückkehr in ihre Heimat allerdings ernsthafter Schaden drohen würde.

Schließlich laufen bei 448 Personen noch die Asylverfahren oder sie müssen zurückgeschickt werden. Im Jerichower Land leben Menschen aus gut 20 Herkunftsländern und Regionen, von Afghanistan über Irak, Iran und Niger bis zu Syrien und der Türkei.

Wie sieht es mit der Unterbringung aus?

In den Resolutionen und Brandbriefen ist viel von Unterbringungsschwierigkeiten die Rede. Asylbewerber und die abgelehnten Asylbewerber sind in einer Gemeinschaftsunterkunft in Genthin und ansonsten in Wohnungen derzeit in den Städten Burg, Genthin und Gommern untergebracht. Anerkannte Flüchtlinge sind privat untergebracht. Die ukrainischen Kriegsflüchtlinge sind ebenfalls privat untergebracht.

Ganz so reibungslos funktioniert die Quartiersuche allerdings nicht. „Derzeit fehlt es an kleineren Wohnungen, da einzelne Personen, vorrangig Männer, oftmals zusammen mit anderen Personen in größeren Wohnungen untergebracht werden müssen“, so Kreissprecherin Claudia Hopf-Koßmann.

Die Unterbringung ist das eine, die Integration das andere. Zur schnellen Integration werden alle schulpflichtigen Kinder, und das unabhängig vom Status, unverzüglich zur Schule angemeldet.

Fürs Erlernen der Sprache wird viel getan

Die Eltern bekommen eine Verpflichtung zu einem Sprach- und Integrationskurs und werden zur Kreisvolkshochschule vermittelt, wo diese Kurse für den Landkreis koordiniert werden. Das könnte besser laufen, denn: „Aufgrund der hohen Nachfrage kann es hier zu längeren Wartezeiten kommen“, so die Kreissprecherin.

Wer einen abgelehnten Asylantrag hat, verliert damit den Anspruch auf einen Sprachkurs. Allerdings werden diese Ausländer ins Soziokulturelle Zentrum Burg und dem dortigen Sprach-Café oder in den AWO Nachbarschaftstreff Genthin vermittelt, um dort niedrigschwellig die deutsche Sprache erlernen zu können.

Kinder im Vorschulalter haben einen Anspruch auf einen Krippen- beziehungsweise Kita-Platz. Je nach Wohnort kann es hier aber auch zu langen Wartezeiten kommen.

Ehrenamtliche Helfer stehen zur Seite

Bei offenen Fragen werden den Flüchtlingen Berater des Bildungs- und Beratungsinstitut (BBI) sowie der Beratungsstelle des Deutschen Roten Kreuzes zur Seite gestellt.

Und natürlich sind auch viele Ehrenamtliche im Spiel. Durch das „Netzwerk Integration“ ist ein unkomplizierter Austausch bei Problemlagen oder bestimmten individuellen Anliegen möglich. „Ein Netzwerk aus Ehrenamtlichen, vorrangig in Genthin und Burg, unterstützt die Ausländer im Alltag“, erklärte Hopf-Koßmann.

Trotz vieler Hilfestellungen, „die Bewältigung der aktuellen Situation ist auch im Jerichower Land wie bundesweit schwierig“. Derzeit sei die Kreisverwaltung aber noch in der Lage, Lösungen für bestehende Probleme zu finden.

Beschimpfungen nach Deutsch-ukranischem Tag

Damit das auch in Zukunft so bleiben kann, sollten sich bestimmte Rahmenbedingungen verbessern. So sind für den Landkreis schnellere Verfahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wünschenswert, damit zügig über einen Verbleib entschieden werden kann und eine zentrale Unterbringung für die Erstaufnahme in Sachsen-Anhalt, sodass nur noch Bleibeberechtigte auf die Landkreise und kreisfreien Städte verteilt werden. Des Weiteren wäre ein Ausbau der Unterstützung für die Schulen bei der Integration von fremden Kulturen und der Abbau von Abschiebehindernissen wünschenswert.

„Integration ist keine Einbahnstraße“, ist Emanuel Conrady überzeugt. Der Veranstalter des Deutsch-ukrainischen-Tages am Weinberg war entsetzt, als sich eine Anwohnerin nach der Veranstaltung wutentbrannt an ihn wandte. Jetzt müsse ja mal Schluss sein mit der Feierei, auch das Wort Pack sei gefallen. Mit der Einstellung funktioniere Integration nicht. Im Burger Stadtrat hat er sich gegen den Brandbrief an Scholz entschieden: „Statt Briefe zu schreiben, sollte eher an einem Integrationskonzept und der Umsetzung gearbeitet werden“.