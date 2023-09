Flüchtlinge im Jerichower Land: CDU will offenen Brief an Bundeskanzler

Burg/Genthin - Die aktuellen und zu erwartenden Verhältnisse rund um das Thema Migration/Asylpolitik haben laut ihrem Antrag dazu geführt, dass die CDU mit der Kreistagsmehrheit Landrat Steffen Burchhardt (SPD) einen Auftrag erteilen will. Weiterer Beweggrund sei die drohende Handlungsunfähigkeit aufgrund der jahrelangen angespannten Haushaltssituation. Was ist der Vorschlag?

Auslöser war die Debatte zum Haushalt Mitte Juni. Sowohl die CDU- als auch die Fraktion AfD/Endert kündigten Resolutionen zur Flüchtlingspolitik an. Im Mittelpunkt sollte die finanzielle Zuständigkeit des Landkreises stehen.

Flüchtlingspolitik: Offener Brief an Bundeskanzler Scholz gefordert

Zwei Anträge, ein Tenor

Damit sie bei der nächsten Kreistagssitzung auf die Tagesordnung kommen können, sollten die beiden Resolutionen noch vor der Sommerpause im Kreisausschuss diskutiert werden. Der fand sich Anfang Juli zu einer Sondersitzung zusammen.

Die Resolution der Christdemokraten hat zum Ziel, dass sich Landrat Steffen Burchhardt (SPD) in einem Offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz und die Bundesregierung wendet und die Situation schildert.

AfD/Endert hingegen hatte nicht vor, einen Brief zu schreiben, sondern wollte mit ihrer Resolution dem Landrat Handlungsvorgaben machen.

Tenor beider Anträge: Die Flüchtlingssituation ist ein Problem für das Jerichower Land.

AfD und Grüne wollen CDU-Antrag zustimmen

Der CDU-Antrag wurde mehrheitlich angenommen. Das Rechtsamt hatte vor der Sitzung festgestellt, dass der Antrag von AfD/Endert rechtlich unzulässig ist, er wurde mehrheitlich vom Ausschuss abgelehnt.

Nicht nur Jan Scharfenort (AfD) hatte in der Sitzung signalisiert, dem CDU-Antrag zuzustimmen. Auch Andreas Hille (Bündnis 90/Die Grünen) signalisierte Zustimmungsbereitschaft. Allerdings müssten bestimmte Vokabeln wie Zäune und Mauern aus dem Brief verschwinden.

Nun wird den Kreistagsmitgliedern also die überarbeitete Fassung vorgelegt. „Als Flächenlandkreis, östlich der Landeshauptstadt Magdeburg im Bundesland Sachsen-Anhalt gelegen, sind wir seit Jahren - neben den vielfältigen Pflichtaufgaben - von der Asyl- und Flüchtlingspolitik stark betroffen. In den vergangenen Monaten sind wir immer mehr an die Grenzen unserer Aufnahmefähigkeit gelangt“, heißt es darin unter anderem.

Offener Brief an Kanzler Scholz: Muss Text überarbeitet werden?

Die Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels vom Mai müssten daher zwingend umgesetzt werden, vor allem die Rückführung abgelehnter Asylbewerber, die Erweiterung der sicheren Herkunftsländer um die Staaten Marokko, Tunesien, Algerien und Georgien sowie eine verstärkte Sicherung der Außengrenzen.

Eine Beschlussempfehlung hat die Kreisverwaltung zu dem Antrag nicht abgegeben, wohl aber eine Stellungnahme des Ordnungsamtes zu manchen Textpassagen in dem Brief. So sei es beispielsweise nicht so, dass die aktuellen Zuweisungen nicht über denen des Jahres 2015 liegen. Bleibt abzuwarten, ob diese Textstellen erst noch einmal abgestimmt werden müssen oder der Antrag in dieser Version den Kreistag passiert.

Anmerkungen der Verwaltung zum Antrag

Im Brief heißt es, dass sich die Zahl der Menschen, die über einen Asylantrag kommen in einem weit über dem Krisenjahr 2015/26 liegenden Maß erhöht habe.

Das Ordnungsamt bemerkt dazu, dass die Zuweisungszahlen nicht über denen von 2015/16 liegen. Die hätten 2015 bei 1103, 2016 bei 308 gelegen, während sie 2022 bei 260 und bis zur Mitte dieses Jahres bei 180 lagen. Nicht enthalten sind allerdings Ukrainer.

„Es erschließt sich uns vor Ort nicht, warum die Leistungen für Geflüchtete nicht in Sachleistungen erbracht werden“, heißt es in dem Brief.

Die Verwaltung bemerkt dazu, dass Asylbewerber Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, die niedriger sind als das Bürgergeld. Sachleistungen könnten im Grunde nach nur in Gemeinschaftsunterkünften ausgegeben werden. Dafür wäre der Verwaltungsaufwand allerdings unverhältnismäßig hoch. Aufgrund der kulturellen Unterschiede und auch eventuell vorhandener Allergien/Unverträglichkeiten, müsste dieses Konzept ständig auf den aktuell dort untergebrachten Personenkreis abgestimmt sein, was personell nicht realisierbar sei.

Für die Sommermonate sollen Zeltlösungen bereitgestellt werden, die später für den Katastrophenschutz bereitgestellt werden können.

Das Amt merkt dazu an, dass Mindeststandards für eine menschenwürdige Unterbringung einzuhalten sind. Dazu gehören Waschhäuser, Sanitäreinrichtungen, Küchenzelt, Reinigungsmöglichkeit für Wäsche und Heizmöglichkeiten. Wenn nur in den Sommermonaten die Unterbringung in Zelten angedacht ist, müssten die betroffenen Personen in der kalten Jahreszeit in festen Unterkünften untergebracht werden. Eine Kostenersparnis sei da nicht ersichtlich.

Im Brief wird eine Abschiebungsoffensive verlangt. Der Landkreis weist in seiner Stellungnahme darauf hin, dass Abschiebungen oftmals an fehlenden Pass-Ersatz-Papieren oder bürokratischen Hürden durch die Herkunftsländer und nicht an der Ausländerbehörde des Landkreises scheitern würden.