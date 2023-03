Der Förderverein zur Unterstützung von Forstwirten und Forstwirtschaftsmeistern in Magdeburgerforth hat eine neue Vorsitzende. Sie wurde für drei Jahre gewählt.

Dem neuen Vorstand des Fördervereins zur Unterstützung der Ausbildung von Forstwirten und Forstwirtschaftsmeistern gehören André Wildner, Sabine Gallas, Steffi Müller, Roland Schuppe und Hartmut Otto (v. li.) an.

Magdeburgerforth - Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Fördervereins zur Unterstützung der Ausbildung von Forstwirten und Forstwirtschaftsmeistern wurde am Sonnabend im Forstlichen Bildungszentrum in Magdeburgerforth (FBZ) ein neuer Vorstand für die Dauer von drei Jahren gewählt. Roland Schuppe, seit 25 Jahren Vorsitzender, kandidierte nicht wieder für dieses Amt, aber für den Vorstand. Zur neuen Vorsitzenden wurde Steffi Müller gewählt. Ihr zur Seite stehen Roland Schuppe und André Wildner als Stellvertreter, Hartmut Otto als Schatzmeister und Sabine Gallas als Schriftführerin. Aus dem Vorstand verabschiedet wurden Uwe Pannecke und Jürgen Reinhardt. Als neue Kassenprüfer wurden Falko Schlüter und Jan Haberzettl gewählt. Die Kassenprüfer hatten keine Beanstandungen. Der Vorstand wurde für das Jahr 2022 einstimmig entlastet. Dem Förderverein gehören derzeit 41 Mitglieder aus ganz Sachsen-Anhalt an.