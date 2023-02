Hohenwarthe - Der mobile Bootsanleger der Gemeinde Möser befindet sich auf Höhe des Elbkilometers 338,8 am rechten Ufer, an der Elbpromenade in Hohenwarthe. Das heißt, zurzeit befindet er sich hier nicht, denn der Bootsanleger steht in der Regel ab 1. Mai innerhalb der Saison nur für sechs Monate zur Verfügung. Dann können Sportbootfahrer hier anlegen. Zuletzt war das allerdings 2019 der Fall. Denn aufgrund der Bauarbeiten an der Hochwasserschutzmauer entlang der Elbpromenade in Hohenwarthe war der Anleger in den vergangenen Jahren nicht eingesetzt worden.