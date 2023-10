Theeßen/Leipzig - „Seit ich laufen konnte, bin ich dem Fußball hinterher gelaufen“, erinnert sich Nina Räcke, die am 17. September 2023 22 Jahre alt wurde. Heute ist die junge Frau aus Theeßen im Jerichower Land, die aber in Räckendorf lebt, Profifußballerin und spielt in der Frauen-Bundesliga für RB Leipzig.

Nina Räcke vom RB Leipzig träumt vom deutschen Nationalteam.(Kamera: Bettina Schütze, Schnitt: Bernd Stiasny)

An ihrem Geburtstag startete sie mit ihrer Mannschaft in die neue Saison. Es ging zum Auswärtsspiel zum 1. FC Köln. Der Auftakt ging mit 1:2 verloren. Aber die Saison ist noch lang. Nina und ihr Verein sind hungrig.

Von klein auf am Ball

Mädchen- und Frauenfußball sind auf dem Lande nicht so oft verbreitet. Nina spielte von 2006 bis 2014 in allen Jugendmannschaften des SV Theeßen. Dort wurde sie von ihrem Vater trainiert und gefördert. Dann ging es zum Burger BC 08. Sie besuchte das Sportgymnasium in Magdeburg. Von 2015 bis 2018 spielt sie erstmals in einer Frauenmannschaft für den Magdeburger FFC.

„So musst du es machen“, gibt Nina Räcke hier Anweisungen auf dem Trainingsplatz an den kleinen „Parkspatzen“. Foto: Bettina Schütze

Das könnte Sie auch interessieren: Union Schönebeck trifft im Derby auf den SV 09 Staßfurt

Nina spielte erst im Mittelfeld, schoss über 100 Tore, dann rückte sie in die Verteidigung. Da ist es mit dem Toreschießen nicht mehr so einfach. Auf die talentierte Fußballerin wurden andere Vereine aufmerksam: 2020 ging es zum VfL Wolfsburg II. Da war sie 17. Schon ein Jahr später gelang ihr der Sprung in die Bundesliga zur SGS Essen. Beim VfL Wolfsburg erzielte sie in 36 Spielen ein Tor, bei der SGS Essen in 51 Spielen ebenfalls ein Tor.

Im U19-Nationalteam dabei

Nina träumt davon, einmal in der Fußballnationalmannschaft für Deutschland zu spielen, auch wenn die Truppe gerade bei der Fußball-WM in Australien sang- und klanglos rausgeflogen ist. Sie spielte schon in Länder- und Regionalauswahlmannschaften von Sachsen-Anhalt und Niedersachsen.

Auch der kleine Charly holte sich abschließend eine handsignierte Autogrammkarte von Nina Räcke. Foto: Bettina Schütze

Im Jahr 2020 absolvierte Nina Räcke ein Spiel für die Nationalmannschaft U 19. Gegner war Island. „Das war krass. Ich hatte es mir aber noch krasser vorgestellt. Es war auf alle Fälle ein stolzes und geiles Gefühl“, erinnert sich Nina. Und wie sieht es mit der A-Nationalmannschaft aus? Nina Räcke: „Sie ist noch nicht in greifbarer Nähe. Aber träumen darf man davon schon.“

Die 1,74 Meter große und 64 Kilogramm schwere Innenverteidigerin hat laut „Soccerdonna“ aktuell einen Marktwert von 30.000 Euro. „Meine Familie war und ist stolz auf das, was ich bisher erreicht habe“, weiß Nina. Und auf die Unterstützung der Familie konnte und kann Nina immer bauen.

Ninas Lieblingsverein: FCM

Wer Fußball liebt, hat Lieblingsvereine und -spieler, natürlich auch Nina: Ihr Lieblingsverein - ganz klar - ist der 1. FC Magdeburg. „Früher bin ich oft zu den Spielen des FCM gegangen.“ Lieblingsspieler ist Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund, ebenfalls Innenverteidiger wie Nina.

Mehr über die Fußballspielerin lesen: Fußballerspielerin Nina Räcke aus Theeßen: Wie aus einem Kita-Kind eine Bundesliga-Spielerin wurde

„Mir imponiert seine Art zu spielen.“ Bei den Spielerinnen gibt es viele, zu denen Nina aufschaut. Aktuelle Lieblingsspielerin ist die isländische Rekordnationalspielerin Sara Björk Gunnarsdóttir. Sie spielte von 2016 bis 2020 beim VfL Wolfsburg, danach bis 2022 bei Olympique Lyon und ist heute bei Juventus Turin.

Wie sich Nina fit hält

Was ist wichtig für eine Profisportlerin? Eine gesunde Ernährung, weiß Nina aus eigener Erfahrung. Wichtig sei, viel Wasser zu trinken und nichts Süßes zu essen. „Das einzige Sportlergetränk ist Wasser“, so Nina. Die Ernährung sollte ausgewogen sein. Man sollte keinesfalls hungrig auf das Spielfeld gehen.

„Man soll nicht so viel Süßigkeiten essen. Obst und Gemüse sind besser“, gibt Nina jungen Sportlern mit auf den Weg. Wichtig im Fußballer-Leben ist zudem Disziplin, weiß Nina. „Keine Lust zu haben kenne ich nicht. Es hat immer Spaß gemacht. Ich konnte das Training kaum abwarten.“

Nina Räcke betont, dass man für die Fitness viel tun muss. Foto: Bettina Schütze

Nina Räcke rät dazu, nie hungrig auf den Platz gehen. Foto: Bettina Schütze

Und was isst man so als Profifußballerin am liebsten? „Alles mit Kartoffeln, beispielsweise Kartoffelecken“, sagt Nina, außerdem Spaghetti mit Tomatensoße. Überhaupt nicht mag sie Gummibärchen und das Gewürz Koriander. Ihr Lieblingsgetränk ist Wasser. Zu ihren Hobbys zählt Nina Lesen (Liebesromane) und Kochen. Nina: „Ich interessiere mich auch für das aktuelle Tagesgeschehen.“

Die Bundesligasaison ist noch jung. Vier Spieltage sind rum, von 22. Nach der Auftaktpleite folgte der erste Sieg (3:2) gegen Essen, dann noch mal zwei Niederlagen (Frankfurt und Wolfsburg). Nina und ihr RB stehen jetzt mit 3 Punkten auf Platz 10 von 12. Es wird weitergehen.