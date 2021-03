Der internationale Frauentag hat 100-jähriges Jubiläum. Starke Frauen gab es im Jerichower Land zu jeder Zeit.

Burg/Genthin l „Dem Manne der Staat, der Frau die Familie“, „Männer machen die Geschichte“ – diese beiden Sätze, der eine in Meyers Konversationslexikon von 1894, der andere aus der Feder des Historikers Heinrich von Treitschke aus dem Jahr 1879 , bringen auf den Punkt, welches Denken jahrhundertelang die Gesellschaft dominiert und den Lebensalltag von Frauen bestimmt hat: Im öffentlichen Leben hatten sie nur als Beiwerk, nicht als Akteurinnen etwas zu suchen.



Dass wir heute, an dem Tag, an dem zum 100. Mal der Frauentag gefeiert wird, wissen, dass es trotz allem in allen Zeiten starke Frauen gab, die sich ihrer zugewiesenen Rolle widersetzen, haben wir Forscherinnen zu verdanken, die in der Geschichte gegraben und die Lebensläufe dieser unangepassten Frauen wieder ans Licht gefördert haben. Eine ganze Reihe davon sind Frauen aus Sachsen-Anhalt.



Einflussreiche Frauen dem Vergessen entrissen

Es waren feministische Mittelalterforscherinnen, die das Werk der Mechthild von Magdeburg wieder bekannt gemacht haben. Niemand wird die Bedeutung der Mystikerin heute noch in Frage stellen. Ebenso waren es die Wissenschaftlerinnen der 1970er und 1980er Jahre, die Frauen wie Louise Aston , die teilweise mit ihrem Mann Samuel Aston in Burg lebte, dem Vergessen entrissen haben. Louise Aston schrieb erotische Gedichte, trug in der Mitte des 19. Jahrhunderts Männerkleidung, wurde wegen Nonkonformismus aus Berlin ausgewiesen.



Es ging den Wissenschaftlerinnen darum, der Männer dominierten Geschichtsschreibung weibliche Vorbilder für die nachfolgenden Generationen von Frauen und Mädchen gegenüberzustellen. Heute gibt es Bücher, Ausstellungen, Radiosendungen über eben diese starken Frauen.



Erst vor zwei Jahren würdigte Kreismuseum die außergewöhnlichen Frauen des Jerichower Landes mit einer eigenen Ausstellung „Aus dem Rahmen gefallen“, die in Genthin und Burg zu sehen war. Vorgestellt wurden Frauen, die zwischen dem 17. und dem 20. Jahrhundert im Jerichower Land gelebt haben.



Die Idee zu dieser Schau kam damals von Museumsleiterin Antonia Beran, die die Schau in Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen des Landkreises umsetzte und dadurch ganz besondere Frauenporträts in das Bewustsein der heutigen Betrachter zurückbrachte. 13 Frauen der Geschichte wurden porträtiert. Allein sieben davon kamen aus Burg.



Wenige Informationen in den Archiven

„Es gab mit Sicherheit noch viel mehr Frauen, die Außergewöhnliches geleistet haben, allerdings gibt es über diese zu wenige Informationen und Aufzeichnungen, um sie ebenfalls in diese Ausstellung aufzunehmen“, sagte damals Stefanie Obieglo, Leiterin der Burger Stadtbibliothek „Brigitte Reimann“. Sie verweist dabei auf ein Problem, dass in historischen Aufzeichnungen oft zu finden ist: Über Frauen lässt sich deutlich weniger finden als über Männer. Und bestätig damit, dass getreu dem Motto „Manner machen die Geschichte“ eben auch die Spuren der Frauen nicht für bewahrenswert gehalten wurden.



Vorgestellt wurden in der Ausstellung Susanna Elisabeth Zeidler, Marie Huhn, Emilie von Werthern, Johanne Jacobi, Luise Aston, Albertine Flickschu, Elisabeth von Ardenne, Augusta (Aga) Gräfin vom Hagen, Elsa von Bonin, Clara Schwab, Lotte Ballarin, Lilo Busse und die Schriftstellerin Brigitte Reimann, die der Burger Bibliothek auch ihren Namen gab.