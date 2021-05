Freibad in Ziepel kann nach Bauarbeiten am 1. Juni für Besucher öffnen und in die neue Saison starten

Die Freibadsaison im Freibad Ziepel steht bevor. Am Juni sollen die Türen für die Badelustigen endlich öffnen. Schwimmmeister Dirk Lindner ist vorbereitet. Derzeit laufen allerdings noch einige Arbeiten am Sozialgebäude.

Ziepel - In Ziepel lockt das Freibad bei schönem Wetter Jung und Alt auf die Liegewiese und ins kühle Nass, jedes Jahr aufs Neue. Im Jahr 2019 wurde das Bad mit Unterstützung von Fördermitteln barrierefrei gestaltet, so dass nun noch mehr Menschen das Freibad uneingeschränkt nutzen können.

Das Bad bietet ein kombiniertes Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken, eine große Liegewiese wahlweise mit Sonnen- oder Schattenplätzen, einen Sprungbereich mit Sprungmöglichkeiten sowie ein Volleyballfeld. Für das leibliche Wohl sorgt ein Kiosk. „In den letzten beiden Jahren war das Bad in Ziepel das besucherstärkste Freibad in unserer Einheitsgemeinde“, erklärte Stadtbürgermeister Frank von Holly.

Etwa 29.000 Euro Zuwendung

Vor zwei Jahren wurde ein Strukturförderprogramm entdeckt, das es ermöglichte, das Sozialgebäude des Freibades zu sanieren. Die Förderung erfolgte über das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF) Altmark Stendal. 75 Prozent entspricht der Zuwendung von 29.247,22 Euro. „Coronabedingt musste der Förderzeitraum zweimal verlängert werden“, erklärt Susanne Wenzel vom Bauamt der Stadt Möckern. Die erste Verlängerung betraf den Zeitraum vom 30. Juli 2020 bis zum 30. November 2020, die zweite Verlängerung den Zeitraum vom 30. April 2021 bis zum 30. Juli 2021.

Die Maßnahme betrifft die Neugestaltung der Fassade, der Fenster, Türen und des Daches. „Das Dach haben wir blau gestaltet, passend zur Wasserfarbe“, so Frank von Holly. Der Umbau des Sozialgebäudes bedeutet „frisch machen“.

Ohne den Einsatz von Fördermitteln wird bis Ende Juni noch der Kiosk neu hergerichtet. Wenn dieser fertig ist, kann der neue Eingang genutzt werden.

Tor und Zaun sollen erneuert werden

Susanne Wenzel: Bis es so weit ist, steht ein Wagen für die Versorgung am alten Eingang. Die Eintrittskassierung erfolgt ebenfalls dort. Ebenfalls noch in diesem Jahr werden der Zaun um das Freibad und das Tor erneuert. Nach der Badesaison werden dann die Räume im Sozialgebäude entkernt und saniert. In näherer Zukunft sollen dann auch noch das Becken und die Filteranlage saniert werden.

Der Dank des Stadtbürgermeisters gilt dem Landrat für seine Unterstützung. „Wenn alles fertig ist, dann haben wir hier einen Wohlstand, den man woanders suchen muss. Ich bin stolz auf das, was wir hier geschaffen haben“, freut sich Stadtbürgermeister Frank von Holly.