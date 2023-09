Der Ersatzneubau der Ehlebrücke in Loburg dauert länger als erwartet. Nun legt man sich in der Landesstraßenbaubehörde auf einen neuen Termin für das ersehnte Bauende fest.

Loburg - Erst waren es Findlinge, die man in dieser Menge nicht im Baugrund erwartet hatte. Dann gab es Probleme mit eindringendem Wasser und es fehlten die Brückengeländer. Ein zuletzt angekündigter Freigabetermin für die Ehlebrücke in Loburg (Jerichower Land) musste abgesagt werden, weil ein bis dato nicht bekannter, sogenannter „Bürgermeisterkanal“ entdeckt wurde. Der ganze Fall.

Kabel in zu geringer Tiefe entdeckt

„Der betroffene Abschnitt des Bürgermeisterkanals wurde neu verlegt und die Bauverzögerung daraus ist abgestellt“, heißt es nun auf Nachfrage der Volksstimme aus der zuständigen Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt.

Doch schon taten sich neue Probleme auf, die eine Freigabe verzögert erneut haben. „Im Zuge der Fertigstellung des Fußweges auf der südlichen Seite wurden Bestandsstromleitungen angetroffen, die nicht in der laut Bestandsplan zu erwartenden Tiefenlage verlegt waren und somit eine Umverlegung dieser Leitungen erforderlich war“, erklärt Gesine Braun, Regionalbereichsleiterin der LSBB.

Der Juni-Termin war bereits verschoben worden. Dann sollte die Brücke in Loburg eigentlich im August freigegeben werden. Foto: Stephen Zechendorf

Die erforderlichen Umverlegungen seien aber bereits innerhalb von etwa vier Wochen abgeschlossen worden, so dass die restlichen Arbeiten bis Ende September erfolgen, ist man in der Straßenbaubehörde optimistisch: „Laut aktuellen Bauzeitenplan sollen die restlichen Arbeiten bis Ende September abgeschlossen sein“, so Gesine Braun.

Auf die Frage, welche Rolle angrenzende Privatgrundstücke bei den bisherigen Bauverzögerungen spielen, erklärte die Regionalbereichsleiterin der Landesstraßenbaubehörde: „Grundsätzlich muss bei Planungs- und Baumaßnahmen, bei denen private Grundstücke betroffen sind, mit den Grundstückseigentümern ein Bauerlaubnisvertrag abgeschlossen werden. Dies erfolgte auch bei allen Grundstückseigentümern, die in Loburg bei der Brückenbaumaßnahme betroffen sind. Sollte es aufgrund von Baumaßnahmen zu einem dauerhaften Anspruch von notwendigen privaten Grundstücksflächen kommen, werden diese Grundstücksteile vom Eigentümer dauerhaft erworben. Dies erfolgt im Zuge des Grunderwerbsverfahrens.“

Stadt Möckern mit zwei Konzeptionen in der Pflicht

Was die Vorbereitung und Planung der weiteren Abschnitte der L 55 betrifft, so befinde sich diese Maßnahme derzeit in der Vorentwurf- beziehungsweise Entwurfsplanung, so Gesine Braun. Für die weitere Planung sei hierzu das durch die Stadt Möckern in Auftrag gegebene Verkehrskonzept abzuwarten.

Darüber hinaus werde für die Planung des Regenwasserkanals auch ein Niederschlagbeseitigungskonzept von der Stadt Möckern benötigt. „Beide Konzepte werden durch die Stadt aktuell bearbeitet“, so Braun. Eine Abstimmung zwischen LSBB und der Stadt Möckern zu beiden Punkten sei Anfang kommenden Jahres geplant.