Freiwillige Feuerwehr Gerwisch feiert ihren 110. Geburtstag mit Familienfest

Schauplatz für einen Unfall, Brände, Löscharbeiten, Tänze, Gesänge und Modenschauen war das Feuerwehrgerätehaus in Gerwisch. Hier stieg das Familienfest zum 110-jährigen Jubiläum der Ortsfeuerwehr.

Gerwisch - 110 Jahre Freiwillige Feuerwehr Gerwisch - das wurde am Wochenende kräftig gefeiert. Mit den aktiven Kameraden, der Alters- und Ehrenabteilung, befreundeten Ortswehren und hunderten weiteren Gästen. Los ging es mit einem Umzug vom Feuerwehrgerätehaus in der Woltersdorfer Straße durch den Ort. Vorneweg das Schalmeienorchester aus Parey, dahinter Aktive, Kinder- und Jugendfeuerwehr, historische und moderne Feuerwehrfahrzeuge. Auch ein Pferdegespann mit dem historischen Pferdespritzwagen der Freiwilligen Feuerwehr Gerwisch fehlte nicht. Zurück am Feuerwehrgerätehaus präsentierte sich der Umzug den vielen Besuchern, die sich hier schon eingefunden hatten. Jedes Fahrzeug wurde vorgestellt.