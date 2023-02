Wo geht nur das ganze Geld hin? Wer das wissen möchte, der kann sich jetzt an einer Erhebung des Statistischen Landesamtes beteiligen.

Freiwillige in Möser gesucht für Statistik zu Einkommen und Verbrauch

Eine freiwillige Befragung ergründet, wo das Geld der Haushalte in Deutschland bleibt.

Möser - vs/np - Wo bleibt mein Geld? Das dürften sich in diesen Zeiten recht viele Bürger fragen. Die Preise steigen, das Geld geht schneller weg als man es verdienen kann. Alltag für viele Haushalte auch in Sachsen-Anhalt. Das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt hat die Gemeinde Möser in diesem Zusammenhang um Mithilfe gebeten. Darüber informierte Mösers Gemeindebürgermeister Bernd Köppen (parteilos).