Friedensau: In elf Stationen zur Traumfigur

Wohltuend für Geist und Seele – so kennen viele den Ort Friedensau. Seit Kurzem ist die adventistisch geprägte Ortschaft mit der einzigen Hochschule im Landkreis aber auch gut für den Körper. Vor wenigen Tagen ist hier ein öffentlich nutzbarer Trimm-Dich-Pfad freigegeben worden.

Friedensau - Lange bevor in den 70er-Jahren in Deutschland die „Trimm-Dich“-Bewegung des Deutschen Sportbundes für eine wahre Flut von solchen Fitness-Pfaden sorgte, gab es in dem kleinen Örtchen Friedensau schon einen solch einen Bewegungsparcours.