Die Karatekas von Leitzkau zeigten in einer Vorführung ihr Können – alles immer beeindruckend synchron.

Leitzkau - Wer über das Wetter redet, hat meist nicht viel zu sagen - heißt es ja im Allgemeinen. Manchmal kommt man aber nicht drum herum. So wie beim Leitzkauer Dorffest am vergangenen Sonnabend. Es sah nicht gut aus - überhaupt nicht. Bis in die Mittagszeit hinein schüttete es wie aus Eimern. Und das bei dem Dorffest, das erstmals von Sandy Haberland und Florian Hennings organisiert wurde. Die beiden haben den organisatorischen Staffelstab von den Granden des Leitzkauer Heimatvereins übernommen - und dann schien es lange Zeit, als würde alles ins Wasser fallen.

Doch letztlich wurde alles gut. Pünktlich zum Start des Dorffestes auf dem Hof des Leitzkauer Schlosses war es zwar noch extrem windig, aber es blieb trocken. Die Party konnte steigen - und sie stieg großartig.

Eintauchen in die virtuelle Welt

Mit den neuen Organisatoren kam auch etwas frischer Wind in das Fest. Allem voran ein Angebot, das es so auf noch keinem Fest der Einheitsgemeinde Gommern gegeben hatte. Das Team von „Mystic Quads Roßlau“ war vor Ort - nicht mit Quads, sondern mit Virtual-Reality-Brillen.

Mystisch wurde es in der Tat. Mit den Brillen konnte man in andere Welten eintauchen, alles um sich herum vergessen. Ein tolles Erlebnis. Kein Wunder, dass man oft Schlange stehen musste, um es auszutesten.

„Es ist aber wie bei Computer- oder Konsolenspielen auch. Man sollte es nicht übertreiben“, sagt Patrick Wetzel von Mystic Quads. „Spätestens nach einer bis anderthalb Stunde sollte man aufhören. Durch das Vorgaukeln, dass man ganz woanders sei, kann einem tatsächlich schlecht werden“, warnt er vor übermäßigem Konsum der Technik.

Diese Gefahr bestand beim Dorffest nicht. Nach fünf Minuten war der Nächste dran. Die achtjährige Meike aus Leitzkau fand es jedenfalls toll. „Schlecht geworden ist mir nicht“, sagt sie, lächelt und stellt sich gleich noch mal an.

Vielfältiges Angebot der Vereine

Natürlich wurde beim Fest auch auf Altbewährtes gesetzt. Der Gemischte Chor und der Männerchor gaben jeweils eine Kostprobe ihres Könnens zum Besten und luden zum Mitsingen ein. Die kleinen und die großen Tanzsternchen von „O'Blue“ zauberten toll choreografierte Tänze aufs Parkett und heimsten großen Applaus der vielen Besucher des Dorf- festes ein.

Erstmalig konnte auch eine Karatevorführung der Abteilung Karate des TuS Leitzkau bewundert werden. Ziemlich beeindruckend, wie synchron die Karateschüler die Übungen absolvierten. Der Turn- und Sportverein war zudem noch mit weiteren Abgeboten wie Ringewerfen und Leitergolf vor Ort, um den jüngsten Besuchern Abwechslung zu bieten.

Die bekamen sie auch auf einer riesengroßen Hüpf- und Kletterburg und beim Bungee-Running. Dabei ist man mit einem dehnbaren Seil an der Wand einer aufblasbaren Laufbahn verbunden und versucht so weit wie möglich zu rennen. Doch irgendwann ist das Gummiseil stärker und es schleudert einen zurück. Ein großer Spaß, der für viele Lacher sorgte.

Die Organisatoren sind mit dem Ergebnis zufrieden

Wer es lieber etwas ruhiger angehen wollte, der konnte sich am Sonnabend letztmalig die Ausstellung „1001 Naht“ mit Patchwork-Kunst von Ulrike Grote in der Galerie des Schlosses anschauen. Anlässlich des Festes war extra geöffnet.

Für großes Staunen sorgten natürlich die zwei Löschfahrzeuge der Leitzkauer Feuerwehr. Jungen, Mädels und auch Erwachsene ließen sich von den Kameradinnen und Kameraden der Wehr alles erklären und zeigen. Wer Lust hatte, durfte auch mal ins Fahrerhaus. Und welches Kind will das nicht?

„Wir sind sehr zufrieden“, freut sich Organisatorin Sandy Haberland. „Das Fest ist sehr gut besucht, die Leute haben Spaß, die Kinder toben rum und sind glücklich. Der Aufwand hat sich gelohnt“, sagt sie und strahlt über das ganze Gesicht. „Vielen Dank an alle, die geholfen haben. Ohne die vielen helfenden Hände wäre das Fest nicht möglich.“