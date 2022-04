Führungskräfte der Bahn packen beim Burger Cornelius-Werk an

Burg - Führungskräfte fühlen sich nur an ihrem Schreibtisch wohl und können nicht kräftig an- und zupacken? Weit gefehlt. Wer an dieses Klischee glaubte, sah sich auf Gut Lüben beim Cornelius-Werk eines Besseren belehrt. Dorthin hatte die DB Bahnbau Gruppe der Deutschen Bahn ihren Social Day gelegt. Alle zwei Jahre treffen sich eben Führungskräfte, um an diesem sozialen Tag ein gemeinnütziges Projekt zu unterstützen.