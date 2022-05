Charlotte Hagemeier gewinnt Wettbewerb Für Burger Schülerin sind schwierige Geografie-Fragen kein Problem

Welche Stadt liegt am weitesten östlich in Europa? Wo auf der Landkarte findet man in Deutschland den Funkerberg? Schwierige Geografie-Fragen machen ihr nichts aus: Die Achtklässlerin Charlotte Hagemeier hat bei dem Geografie-Wettbewerb „Diercke Wissen“ am Burger-Roland-Gymnasium den ersten Platz errungen.