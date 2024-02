Am 14. Februar 2024 ist ein Fackellauf von Deutschland nach Italien gestartet worden. Damit erinnert das DRK an seine Wurzeln. Mit dabei waren auch Kräfte aus Burg.

Niegripp - Mit einem Fackellauf erinnert das Rote Kreuz an seine Wurzeln. Beim Auftakt war auch die Wasserwacht aus Burg dabei. Von der Landesgeschäftssstelle in Magdeburg ging es zunächst zum Niegripper See. Nach dem Abseilen in ein Boot der Wasserwacht folgte ein Fußmarsch zur Trogbrücke.

Vor dem Abseilen an der alten Niegripper Schleuse wurden die Sicherungen genau geprüft. Foto: Thomas Pusch

Übergabe an Kreisverband Börde

Dort wurde die Fackel dem Kreisverband Börde übergeben. Die „Fiaccolata“ wird seit 1992 vom Italienischen Roten Kreuz organisiert. Dabei reist die Fackel durch ganz Deutschland und Österreich nach Italien. Am 24. Juni 2024 soll sie in Solferino eintreffen.

Diese Fackel hat am 14. Februar die Reise nach Italien angetreten. Foto: Thomas Pusch

Dort hatte der Schweizer Geschäftsmann Henry Dunant 1859 Not und Elend der in einer Schlacht verwundeten Soldaten hautnah erlebt und er setzte sich dafür ein, die Versorgung der Verwundeten zu organisieren.