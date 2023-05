Für den guten Zweck nahmen am Sonnabendvormittag 20 Frauen und Männer am Marsch der Anerkennung in der Einheitsgemeinde Möser teil. Sie drückten den Feuerwehrleuten ihre Wertschätzung aus und hatten eine Aktion für Kinder im Blick.

Noch fast 14 Kilometer haben die Teilnehmer am Marsch der Anerkennung am Ortsausgang Schermen, in Richtung Bocksmühle, vor sich. Aus ihrer Sicht ist das eine klasse Aktion: Zum einen den Feuerwehrleuten ihre Wertschätzung zeigen und zum anderen eine Aktion für Kinder zu unterstützen.

Schermen/Pietzpuhl - Über die Bocksmühle, vorbei am Forsthaus Külzau, durch Hohenwarthe und Lostau nach Möser ging es für die eine Gruppe beim zweiten Marsch der Anerkennung, der am Sonnabendmorgen um 8 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Schermen startete.