Für Radler in Gommerns Innenstadt wird es nicht sicherer

Alles bleibt, wie es ist. Jedenfalls für Radfahrer in Gommern. Einzelne Möglichkeiten, die für mehr Sicherheit sorgen könnten, passen nicht in die Innenstadt.

Für Fahrradfahrer in Gommern wird es weiterhin nicht sicherer werden.

Gommern - Wie kann das Radfahren in der Innenstadt Gommerns sicherer gestaltet werden? Das ist eine Frage, der sich Bruno-Alexander Heyne (CDU) seit seinem Einzug in den Stadtrat widmet. Auf seinem Vorschlag hin prüfte die Stadtverwaltung, ob das neu in der Straßenverkehrsordnung aufgenommene Verkehrszeichen – Überholverbot von einspurigen Fahrzeugen – Anwendung finden könnte.