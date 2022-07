Für übergewichtigen Zerbster ist kleiner Schnitt großer Schritt

Burg/Zerbst - Die Operation ist gerade einmal zwei Tage her und Jürgen Schollbach sitzt fröhlich am kleinen Tisch in seinem Patientenzimmer auf der Station 4 der Helios-Klinik in Zerbst. Am nächsten Tag soll er nach Hause entlassen werden. „Das wird ja auch Zeit“, meint er. Schließlich sei das eigene Bett eben das Beste.