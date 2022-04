Fußball-Mama Dörte Stebe von Traktor Schermen: „Wir wollten Aufmerksamkeit erregen“

Äußerst erfolgreich haben sich die Eltern des Bereiches Kinderfußball bei Traktor Schermen für ihren Verein eingesetzt. Mit viel Engagement und Herzblut organisierten sie ein Kinder- und Sponsorenfest auf dem Sportplatz am Vereinsheim. Das Ziel: Finanzielle Unterstützung einzuwerben und vor allem auch neue Kinder für den Vereinsfußball zu gewinnen.

Die Burger Weinbergkönigin Scarlett am Glücksrad.

Schermen - Ihr Ziel verfehlten die engagierten Eltern nicht. Ganz im Gegenteil. Schon beim Training am Mittwoch nahmen acht neue Kinder an dem beim Fest beworbenen Schnuppertraining teil. Wie Dörte Stebe, Fußball-Mama, Ideengeberin und Mitorganisatorin sagte, seien darüber hinaus beim Fest 1100 Euro zusammen gekommen, die jetzt unter anderem in neue Trikotsätze und Trainingsanzüge investiert werden sollen.