Gerwisch - mla

Der Geheimdienst Seiner Majestät an der Ehle? Die Frage stellt sich vermutlich dem einen oder anderen Besucher des Biederitzer Rathauses, der am großen Wegweiser direkt im Eingangsbereich oder an den kleinen Hinweisschildern im Haus nach der richtigen Zimmernummer für sein Anliegen sucht. Wer zu Juliane Gobel und Oliver Großmann, den Regionalbereichsbeamten der Polizei in der Einheitsgemeinde Biederitz (RBBs), möchte, ist im Zimmer 007 an der richtigen Adresse.

Von Besuchern seien sie auf die 007 bislang noch nicht angesprochen worden, berichtete Oliver Großmann, aber der eine oder andere Kollege, der bei ihnen im Rathaus zu Gast war, habe schon mal eine Bemerkung zu James Bond fallen gelassen.

Absicht sei es nicht gewesen, den Polizeibeamten die berühmte Nummer 007 für ihr Büro zuzuteilen, erklärte Bürgermeister Kay Gericke (SPD) auf Nachfrage der Volksstimme. Als es bei den Vorbereitungen für den Umzug an die Magdeburger Straße in Biederitz allerdings aufgefallen sei, habe es schon zum Schmunzeln angeregt.

Der Raum 007 befindet sich übrigens im altehrwürdigen Teil des Gebäudekomplexes, zu erreichen durch den modernen Haupteingang, so dass sich James Bond sicherlich auch heimisch fühlen würde.

Dass zwar 003 und 007 auf den Wegweisern zu finden sind, nicht aber die Nummern dazwischen, hat einen einfachen Grund: Dabei handelt es sich um Räume, die für die Öffentlichkeit keine Bedeutung haben.