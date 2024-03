Mit den wärmenden Sonnenstrahlen beginnt in den Burger Kleingärten wieder die Saison. Welche Tätigkeiten stehen zuerst auf dem Plan? Fachberater Lutz Blankenburg vom Kreisverband der Gartenfreunde gibt einige Tipps.

Start in grüne Saison

Obstbaumschnitt will gekonnt sein und ist auch in diesen Wochen möglich, sagt Fachberater Lutz Blankenburg aus Burg.

Burg. - Richtige Kleingärtner zieht’s natürlich immer hinaus in die Anlage. Im knackigen Winter in erster Linie deshalb, um nach dem Rechten zu schauen; jetzt im Frühjahr, wo die Sonnenstrahlen zunehmend an Kraft gewinnen, wird langsam Hand angelegt.