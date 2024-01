SPD Möser erinnert an Gründer der Gartenstadt, die im KZ ermordet wurden.

Gedenken an Wilhelmine und William Hahlo

Florian Lüdtke putzte anlässlich des Holocaust-Gedenktages die Stolpersteine für Wilhelmine und William Hahlo in Möser. Der Künstler Gunter Demnig hatte sie im Mai 2016 gesetzt. Seit dem lädt die SPD jährlich zum Holocaust-Gedenken ein.

Möser - Eine Gedenkminute für die im Konzentrationslager Theresienstadt zu Tode gekommenen Möseraner Wilhelmine und William Hahlo legten am Sonnabend anlässlich des Holocaust-Gedenktages Mitglieder des SPD-Ortsverbandes ein. Florian Lüdtke, Mitglied des SPD-Vorstandes, hatte zu Beginn der Gedenkveranstaltung die Stolpersteine für Wilhelmine und William Hahlo vor ihrem ehemaligen Wohnhaus in der Kastanienallee geputzt. Er übernahm auch die Ansprache. „Möseraner wie wir“ seien Wilhelmine und William Hahlo gewesen, trotzdem wurden sie „aus unserer Mitte vertrieben und entmenschlicht“. Wie subtil die Nationalsozialisten dabei vorgingen, daran erinnerte Dr. Michael Krause.

Blumen wurden an den geputzten Stolpersteinen für Wilhelmine und William Hahlo niedergelegt. Fotos: M. Langner

Die Hahlos hatten großen Anteil daran, dass sich Möser zu dem attraktiven Wohnort entwickelte, der er heute noch ist. Sie brachten die Gartenstadt-Idee mit vor die Tore der Stadt Magdeburg und gründeten die Gartenstadt AG. In den 1920er Jahren entwickelte sich die Gartenstadt rasant, der Ilse- und Brigittenweg wurden nach Hahlos Töchtern benannt. Alle Vorhaben konnten sie in Möser nicht verwirklichen – die Nationalsozialisten hinderten sie daran, weil Wilhelmine Hahlo Jüdin war. William Hahlo wurde im April 1944 und seine Frau im März 1945 in Theresienstadt ermordet.

„Nie wieder ist jetzt“, betonte Florian Lüdtke angesichts des bekanntgewordenen Treffens, bei dem es wieder um Entmenschlichung und Vertreibung gegangen sei. Angesichts dessen, dass mittlerweile jeder einen AfD-Politiker und AfD-Wähler in seinem Umfeld kenne.