31 Linden in der Heyrothsberger und Bahnhofstraße in Biederitz fallen im März.

Biederitz l Eine Fachfirma sei damit beauftragt gewesen, die Bäume in der Gemeinde Biederitz zu prüfen, sagte Clemens Scherenberg. Er ist Auszubildender in der Gemeindeverwaltung Biederitz und beschäftigt sich unter anderem mit der Frage eines Baumkatasters für die Gemeinde. Ein Baumkataster ist ein Verzeichnis, in dem Bäume erfasst und verwaltet werden. Für die Gemeinde gehören dazu unter anderem die Bäume an den Gemeindestraßen, nicht aber an den Landes- und Bundesstraßen. Wald wird im Baumkataster der Gemeinde ebenfalls nicht erfasst, aber dafür beispielsweise Bäume auf Friedhöfen oder auf dem Gelände von Kindertagesstätten im Gemeindegebiet.



Neben der Erfassung, beispielsweise von Baumart und Standort des Baumes, erfolgt auch eine Risikoeinschätzung im Rahmen der so genannten Verkehrssicherungspflicht. In deren Rahmen muss die Gemeinde Gefahrenquellen beseitigen, wenn sie davon weiß.



Gefahr für Fußgänger und Eigentümer

Für die Heyrothsberger Straße und die Bahnhofstraße in Biederitz sei eine solche Risikoeinschätzung bereits erfolgt, sagte Clemens Scherenberg. Es sei durch die begutachtende Fachfirma festgestellt worden, dass viele der hier am Straßenrand stehende Bäume beschädigt seien. So stark, dass sie eine Gefahr darstellen: Für Verkehrsteilnehmer und Fußgänger ebenso wie für Eigentümer angrenzender Grundstücke.



So war im Juli 2020 eine Gewitterfront mit heftigen Sturmböen über die Gemeinde gefegt. An der Heyrothsberger Straße in Biederitz entwurzelte der Sturm eine Linde, die sich quer über die Straße legte.



Glücklicherweise kam niemand zu Schaden. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, die Kameraden machten die Straße wieder frei.



Pilzbefall, Fäule und hohle Bäume

Die Biederitzer Gemeindearbeiter rund um den Baumpfleger Toni Runte waren nach dem Sturm tagelang damit beschäftigt, weiteres Totholz zu beseitigen und die Bäume auf ihre Standfestigkeit hin zu überprüfen.



Auf der Grundlage des Gutachtens der Fachfirma und nach der Überprüfung durch den Biederitzer Baumpfleger sollen nun insgesamt 31 Bäume gefällt werden. 22 stehen entlang der Heyrothsberger Straße, neun entlang der Bahnhofstraße.



Menge Totholz ohne Wind runtergekommen

Unter anderem in der Heyrothsberger Straße, auf der Höhe des Aldi-Marktes, sei bei der Überprüfung eine Linde festgestellt worden, die von der Krone bis zur Wurzel hohl sei, sagte Bauamtsleiter Christian Karius. Hohle Bäume, Pilzbefall und Fäule seien die häufigsten Ursachen, die die Standfestigkeit der Bäume im Gemeindegebiet beeinträchtigen. „So etwas setzt einem Baum sehr zu“, erklärte Karius. Es sei im Bereich der beiden betroffenen Straßen im vergangenen Jahr eine Menge Totholz von den Bäumen runter gekommen – zum Teil auch ohne vorhergehende Windereignisse.



Christian Karius sagte auch, dass während der Fällarbeiten gegebenenfalls die Entscheidung für die Fällung weiterer Bäume getroffen werden müsste. Das entscheide vor Ort das Unternehmen, das die Gemeinde Biederitz inzwischen mit den Arbeiten beauftragt hat. Dazu war Ende 2020 mit einer Ausschreibung begonnen worden. Nun habe die Vergabe stattgefunden.



Fällungen sollen bis März 2021 erfolgen

Die Fällungen sollen noch im März dieses Jahres erfolgen, wie Clemens Scherenberg erklärte. Die Gemeinde Biederitz habe dafür eine Verlängerung bei der Unteren Naturschutzbehörde beim Landkreis Jerichower Land beantragt. Weil es sich um Alleebäume handelt, sei eine solche Genehmigung durch den Landkreis erforderlich. Darüber hinaus dürfen zwischen März und Ende September eigentlich keine Bäume gefällt werden. Für die Abwendung von Gefahren darf hier aber eine Ausnahme gemacht werden. Als Ersatz für die Fällungen werden 48 Linden nachgepflanzt, sagte Clemens Scherenberg.



Die jungen Bäume würden einen Stammdurchmesser von 14 Zentimetern haben. Die Firma, die mit den Anpflanzungen beauftragt ist, werde sich gleichzeitig über fünf Jahre hinweg um die Anwuchspflege kümmern. Das heißt, die neuen Bäume werden regelmäßig gewässert und ihr Anwachsen wird kontrolliert.