Geflügelpest: Ende der Stallpflicht in Hohenwarthe und Lostau

Hohenwarthe/Lostau - np - Der Landkreis Jerichower Land hat die so genannte Aufstallungspflicht für Geflügel wieder aufgehoben. Das heißt, die Tiere müssen nicht länger ausschließlich im Stall gehalten werden. Die Schutzmaßnahme war Mitte Dezember 2022 wegen des Ausbruchs der Geflügelpest bei Hausgeflügel im Bördekreis ergriffen worden. Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse mussten in einem Sperrbereich von drei Kilometern Umkreis und einer Überwachungszone von zehn Kilometern Radius in den Stall. Ein Teil dieser Überwachungszone erstreckte sich auf das Jerichoer Land. Betroffen waren auch die Ortschaften Hohenwarthe und Lostau in der Gemeinde Möser.