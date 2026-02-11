Blockade gegen einen Ortsbürgermeister und Ortschaftsrat für Gommern: In vier Ortsteilen stößt das Vorhaben auf Gegenwind. Warum Lübs, Vehlitz, Dannigkow und Ladeburg Nein sagen.

Im Gommeraner Rathaus soll künftig nicht nur der hauptamtliche Bürgermeister seinen Sitz haben, sondern auch der Ortsbürgermeister. Wo genau und in welcher Form, war bisher nicht Teil der Debatte.

Gommern - Die Stadt Gommern steht vor einer grundlegenden kommunalpolitischen Weichenstellung: Erstmals soll für die Kernstadt Gommern ein eigener Ortschaftsrat eingerichtet werden. So jedenfalls hat es der Stadtrat mehrheitlich entschieden. Das gefällt nicht allen, vier Orte Gommerns lehnen dieses Vorhaben ab.