Streitpunkt Ortschaftsrat Gommern Gegenwind: Vier Orte leisten Widerstand gegen Stadtrat
Blockade gegen einen Ortsbürgermeister und Ortschaftsrat für Gommern: In vier Ortsteilen stößt das Vorhaben auf Gegenwind. Warum Lübs, Vehlitz, Dannigkow und Ladeburg Nein sagen.
11.02.2026, 06:07
Gommern - Die Stadt Gommern steht vor einer grundlegenden kommunalpolitischen Weichenstellung: Erstmals soll für die Kernstadt Gommern ein eigener Ortschaftsrat eingerichtet werden. So jedenfalls hat es der Stadtrat mehrheitlich entschieden. Das gefällt nicht allen, vier Orte Gommerns lehnen dieses Vorhaben ab.