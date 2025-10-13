Den Deutschen wird nachgesagt, sie gingen wegen Lappalien zum Arzt. Doch stimmt das? Ein Mediziner aus Burg spricht über die Fakten und die Situation vor Ort.

Gehen Deutsche zu häufig zum Arzt? Mediziner aus Burg bringt Licht ins Dunkel

Dr. Philipp Stahl spricht über die Situation in seiner Arztpraxis in Burg.

Burg. - Um „Bagatellbesuche“ beim Arzt zu vermeiden, schlägt der Virologe Hendrik Streeck (CDU) vor, Patienten mit einem höheren finanziellen Eigenanteil zu belegen. Doch stimmt überhaupt die Annahme, dass immer mehr Menschen sich grundlos krankschreiben lassen? Dazu hat die Volksstimme mit einem Arzt aus Burg gesprochen. So viel sei gesagt, es gibt in der Debatte kein Schwarz oder Weiß.