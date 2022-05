Gehweg in Menz ist 2023 endlich an der Reihe

Menz - Großzügig gerechnet kam Peter Lichtenberg (parteilos) auf 9000 Euro, die in Menz in diesem Jahr für die Reparatur von Straßen und Wegen ausgegeben werden könnten. Angesichts des Bedarfes am Gehweg in der Dorfstraße komme man mit der Summe nicht weit, wandte er sich an Bürgermeister Jens Hünerbein (parteilos).