Geisterfahrer ist am Morgen in Burg bei Magdeburg auf vierter Spur unterwegs

„Guten Morgen!“ möchte man einem Autofahrer in Burg bei Magdeburg sagen, der an der Bundesstraße 1 als Geisterfahrer unterwegs war.

Blick auf die Kreuzung Conrad-Tack-Ring/ZerbsterChaussee/Zerbster Straße in Burg, wo ein Geisterfahrer auf die Bundesstraße einbiegen wollte.

Burg - „Man muss schon sehr genau hinhören“, lautet eines der bekannten Zitate aus einem Sketch von Loriot. Das kann ein Autofahrer in Burg bei Magdeburg gern für sich in „Man muss schon sehr genau hinsehen“ umwandeln. Er war als Geisterfahrer in der Kreisstadt unterwegs.