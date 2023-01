Gelbe Karte für die Verwaltung in Möser

Vandalismus am Bahnhofsvorplatz Möser. Wer Schäden oder Mängel in den sechs Ortschaften der Gemeinde entdeckt, kann die gelbe Karte ziehen.

Möser - Wer in den sechs Ortschaften der Gemeinde solche Schäden an öffentlichen Einrichtungen, Straßen, Beleuchtung oder beispielsweise Müllablagerungen entdeckt, der darf der Gemeindeverwaltung in der Möseraner Brunnenbreite 7/8 die „Gelbe Karte“ zeigen. Darüber informiert die Gemeinde auf ihrem Internetauftritt unter www.gemeinde-moeser.de.