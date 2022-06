Gelder für Vereine und Kultur in den Ortschaften der Gemeinde Möser

Die Infotafeln des naturhistorischen Erlebnispfads in Lostau werden durch Ortschaftsmittel finanziert.

Möser - Wenn am kommenden Mittwoch der Ortschaftsrat Möser tagt, dann steht hierbei auch die Vergabe der Ortschaftsmittel für dieses Jahr auf der Tagesordnung. Wie in jedem Jahr steht auch 2022 ein gewisses Kontingent an Geldern zur Verfügung, über dessen Verwendung die jeweiligen Ortschaftsräte der Gemeinde Möser selbst entscheiden können.