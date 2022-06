Gemeinde Biederitz plant deutliche Anhebung der Verwaltungskosten

Die Gemeinde Biederitz will ihre Verwaltungskosten anheben. Doch wofür bezahlen Einwohner aus den Orten der Gemeinde Biederitz eigentlich und wie viel kostet das in Zukunft?

Biederitz - Schon seit dem Jahr 2010, also seit Bildung der Einheitsgemeinde Biederitz, sei die Verwaltungskostensatzung nicht mehr geändert oder aktualisiert worden, heißt es in der Beschlussvorlage. Nun sei eine Anpassung der Kostentarife, sprich eine Erhöhung, notwendig. Doch wofür müssen Einwohner eigentlich Verwaltungskosten bezahlen und was soll das in Zukunft kosten?