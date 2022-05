Gemeinde Biederitz sucht Schutz vor Hackerangriffen - Cyberversicherung kann auch privat Risiken des Netzes teilweise abfangen

Biederitz - Die ganze Welt ist vernetzt. Das Land und die Kommunen sind es, die Unternehmen sind es und private Personen sind es auch. Handy, Computer, Tablet und Co. erleichtern das Leben - sowohl in der Freizeit als auch bei der Arbeit. Ihre Nutzung birgt aber auch Risiken. Die Gemeinde Biederitz will jetzt vorsorgen.