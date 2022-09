Auch Stadt Möckern will von Intel und Nokera profitieren

Die Ansiedlung von „Intel“ in Magdeburg und „Nokera“ in Stegelitz könnte auch für die Einheitsgemeinde Möckern einen Aufschwung bedeuten. Neue Bürger, mehr Firmen und somit auch eine Verbesserung der Infrastruktur sind möglich.

Möckern - In den beiden „Giga-Fabriken“ sollen tausende Menschen beschäftigt werden, die in der näheren Umgebung auch leben werden wollen. Dass deren neue Heimat auch in Ortschaften der Einheitsgemeinde Möckern liegen könnte, wurde nun in einer Arbeitsberatung in Magdeburg deutlich gemacht, an der auch Möckerns Stadtbürgermeisterin Doreen Krüger und Stadtratsvorsitzender Holger Blumhagel teilgenommen haben.