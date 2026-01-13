Während viele Kommunen defekte Straßen, Müllprobleme oder ausgefallene Beleuchtung längst digital entgegennehmen, bleibt Möser bei einem schwer auffindbaren Kontaktformular.

Schmierereien, verstopfte Gullys, marode Straßen und Gehwege, unansehnliche öffentliche Toiletten, defekte Laternen und mehr landen im Mängelmelder.

Möser. - Die Gemeinde Möser beschäftigt sich mit der Digitalisierung ihrer Verwaltungsprozesse. In den nächsten Jahren soll es hier immer mehr Angebote für die Bürger geben. Trotz wachsender digitaler Angebote lehnt die Gemeinde Möser den vom Land bereitgestellten Mängelmelder ab. Für Bürger bleibt das Melden von Problemen damit weiterhin umständlich – obwohl andere Kommunen längst auf transparente, digitale Lösungen setzen.