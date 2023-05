Genthin - Vor dem Landgericht Stendal beginnt am 21. Juni der Prozess gegen einen Genthiner, der seine Bekannte erschossen haben soll. Die 39-Jährige war am 19. Januar in seiner Wohnung getötet worden. Er wurde als Tatverdächtiger festgenommen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.