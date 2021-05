Gerald Lichtenberg ist einer von fünf Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters in Burg

Gerald Lichtenberg will Bürgermeister in Burg werden. Besonders wichtig ist ihm für Burg die Verbesserung der Straßen und Wege sowie die Stadt bei der Digitalisierung voran bringen.

Bürgermeisterkandidat Gerald Lichtenberg in seinem Garten. In seiner Freizeit arbeitet er gern im Grünen oder an seinem Haus.

Burg - Gerald Lichtenstein ist Burger durch und durch. „Ich bin hier geboren und habe den größten Teil meines Lebens hier verbracht. Ich kenne die Stadt also genau“, erklärt er. Freunde hatten ihm vorgeschlagen, es als Bürgermeister zu versuchen. „Ich habe mir die anderen Kandidaten und ihre Vorhaben angesehen und mir gedacht, dass ich genauso gut dazu befähigt bin.“ Der parteilose Lichtenberg sammelte genügend Unterschriften und tritt nun an.

Lichtenberg hat sein Hobby zum Beruf gemacht. „Ich fahre leidenschaftlich gern. Schon immer. Diese Passion habe ich von meinem Vater bekommen.“ Er arbeitete unter anderem als Busfahrer und ist inzwischen für den Fuhrpark der Hochschule Anhalt in Bernburg zuständig. „Ich muss jeden Tag rund 200 Kilometer pendeln. Da ich so gern fahre, macht mir das wenig aus, aber Zeit für andere Hobbys bleibt da im Alltag natürlich wenig.“

Bei seiner Kandidatur liegen ihm mehrere Punkte am Herzen. Die derzeit größte Herausforderung ist für ihn klar die Corona-Pandemie. „Das ist ein ganz zentraler Punkt, und hier sehe ich vor allem die Impfung als Lösung aus dem Problem. Es ist unglaublich, was Ärzte und Pflegepersonal geschafft haben, dafür kann man ihnen nur Danke sagen.“ Sobald die Pandemie vorbei ist, möchte Lichtenberg wieder auf Reisen gehen. „Das wünschen meine Partnerin und ich uns. Wohin es geht, da richte ich mich nach ihr. Wahrscheinlich irgendwo hin, wo es warm ist, am besten ans Meer.“

Doch nicht nur bei der Impfstrategie muss seiner Ansicht nach mehr Tempo gemacht werden, auch das Internet soll schneller werden. „Die Schulen brauchen alle schnelles Internet, aber auch die Verwaltung in Burg muss von überall aus digital erreichbar sein.“ Schüler bräuchten auch sicherere Schulwege. „Aber nicht nur für Schüler ist es wichtig, dass sie gefahrlos zur Schule kommen, auch Ältere mit Rollatoren brauchen ebene Wege.“

Nicht nur Fußwege müssen aus seiner Sicht verbessert werden, sondern auch der Ausbau von Straßen müsste vorangehen. Besonders die Ortsumfahrung der Landesstraße 52 steht bei Gerald Lichtenberg im Fokus. „Ich würde gern mit Anwohnern aus der Siedlung Ost ihre Anliegen besprechen. Und ich werde versuchen, mit den Gewerbetreibenden zu reden, um eine Lösung für die Lindenallee zu finden.“ Ihm ist wichtig, dass ein Bürgermeister ein gut erreichbarer Ansprechpartner für die Bewohner der Stadt ist.

Verbesserungen möchte der Bürgermeisterkandidat bei der Freizeitgestaltung vornehmen. „Als ich in Burg aufgewachsen bin, gab es sehr viele Sportvereine, die ein großes Angebot für Kinder hatten.“ Ein solches möchte er zusammen mit den Eltern wieder erarbeiten. Zudem möchte er sich für eine umfassendere Begrünung engagieren. „Wir brauchen mehr Grün in Burg, wir haben so viele schöne Stellen in Burg, an denen noch Bäume, Sträucher und Blumen angepflanzt werden könnten.“ Auch in seiner Freizeit kümmert sich Lichtenberg gern um Pflanzen. „Meine Partnerin und ich haben unser Haus noch nicht so lange, und am Haus und im Garten gibt es immer etwas zu tun.“

Gerald Lichtenberg stuft sich als einen sehr bürgernahen Kandidat ein. „Ich bin ein ganz normaler Bürger, ich habe nicht studiert oder arbeite in der Stadtverwaltung. Ich habe deswegen wohl einen ziemlich realistischen Blick auf die Sorgen und Anliegen der Menschen aus Burg.“ Er ist sich bewusst, dass es in der Stadt einiges zu tun gibt. „Natürlich hat Burg einige Zipperlein. Aber ich möchte nicht zu Hause sitzen und mich darüber beschweren, ich möchte die Probleme anpacken und lösen.“

Auch die Burger Dörfer hat er im Blick. „Auch hier gibt es Probleme. Beispielsweise Verbesserungen am Parchauer oder Niegripper See. Aber auch hier ist einiges beim Straßenbau zu tun, genauso wie bei der Stärkung des Vereinslebens und bei den Feuerwehren.“ Gern hätte er die umliegenden Orte und deren Bürgermeister besucht, jedoch ist dies aufgrund der Pandemie nicht möglich.

Wenn Gerald Lichtenberg zum Bürgermeister gewählt werden sollte, will er sich im Austausch mit den Bürgern für Veränderungen und Verbesserungen in deren Sinne stark machen.